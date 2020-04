Il segreto della bellissima foto del Principe Carlo e Baby Louis

Per augurare buon compleanno al nipotino Baby Louis, due anni compiuti il 23 aprile scorso, il Principe Carlo ha pubblicato una foto così affettuosa e commovente, da conquistare subito il cuore di tutti.

Un'immagine nient'affatto istituzionale, ma autentica, che racconta bene di un amore sincero tra nonno e nipotino. Ma perché il Principe Carlo sembra prediligere particolarmente Baby Louis? Un motivo c'è...

Il nome del bambino è infatti un regalo affettuoso per il Principe Carlo. Il Principe William e Kate Middleton hanno infatti chiamato il loro terzogenito Louis Arthur Charles. Louis proprio come Louis Mountbatten, che fu l'ultimo vicerè dell’India e zio amatissimo del Principe Carlo. Più di una volta il Principe del Galles ha infatti lasciato capire che la vera figura chiave della sua vita è stata quella dello zio Louis, più che quella del padre, il Principe Filippo. Al punto che, quando Louis Mountbatten fu assassinato dall'IRA nel 1979, il Principe Carlo pianse molto per l'enorme dolore.

Il Principe William e Kate hanno così voluto tributare un omaggio speciale al Principe Carlo, scegliendo come nome Louis. E lo prova il fatto che questa scelta fu rivelata solo quattro giorni dopo la nascita, in occasione dell'arrivo a Londra del Principe Carlo, di ritorno da un viaggio ufficiale. Come dire: la scelta del nome è stata fatta proprio per te, caro nonno. Un dono segreto e speciale che il Principe Carlo ha apprezzato molto. E che ha creato un legame unico con il suo adorato nipotino. (foto Getty Images)