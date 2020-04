Baby Louis compie 2 anni e mamma Kate lo festeggia con un augurio di speranza per tutti

L'isolamento non ha scoraggiato mamma Kate Middleton: nel giorno del compleanno di Baby Louis, infatti, ha fatto le cose davvero in grande. Come da tradizione, la Duchessa ha scattato una serie di foto al festeggiato e le ha pubblicate sui social. Ne ha fatte ben 5, di più rispetto al solito, e sono davvero speciali. Ritraggono il principino con le mani dipinte con i colori dell'arcobaleno, in segna di solidarietà e vicinanza verso Servizio Sanitario Nazionale, che lotta contro il Covid-19.

Immagini bellissime, che ci mostrano la spensieratezza dei più piccoli, ma ci fanno riflettere allo stesso tempo. Le foto sono state scattate da mamma Kate. Lo fa sempre al compleanno dei figli. È un modo bellissimo di festeggiare anche insieme a tutti noi.

Le mani arcobaleno, mamma, papà e i fratellini... questo è quello che basta per essere felici nel giorno del proprio compleanno, anche se sei in quarantena! Anche se puoi scartare i regali degli amichetti e festeggiare con la nonna-bis. I parenti e gli amici si collegheranno via Zoom per cantare tutti insieme "Happy Birthday".

A quanto pare, mamma Kate ha preparato una torta con le sue mani per il terzogenito. Forse quella alla barbabietola e al cioccolato che a lui piace tanto, così come a papà William. Kate è molto attenta a questo genere di cose e le piace tantissimo cucinare per i suoi figli. Tempo fa ammise: "Ormai è una tradizione. Resto sveglia fino a mezzanotte, in cucina a fare torte. In mezzo a impasti e glassa… È ridicolo, ma lo adoro".

Se il tempo sarà bello, il piccolo Louis - che in famiglia chiamano Baby Boss - potrà fare una bella corsa e divertirsi con i suoi fratelli nei prati di Anmer Hall e giocare con le coccinelle, per cui impazzisce.

Un compleanno diverso, sicuramente, ma passato ugualmente tra gli affetti più cari. E questo è l'importante!

(Foto Getty Images)