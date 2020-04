La Principessa Sofia di Svezia ha un cuore d'oro: lascia la tiara per aiutare l'ospedale di Stoccolma

La Principessa Sofia di Svezia nel tempo si è fatta amare. All'inizio, nel 2010, quando era ancora Sofia Kristina Hellqvist e aveva da poco ufficializzato la relazione con il Principe Carlo Filippo di Svezia, molte sono state le critiche sul suo conto. Lei, bellissima, era una modella e un'aspirante attrice, e inoltre aveva partecipato a un reality poco reale: i sudditi non la vedevano di buon occhio, era troppo "normale" per l'erede al trono.

Oggi, grazie alla sua gentilezza e bellezza d'animo ha conquistato il cuore di tutti. Ha un matrimonio bellissimo, due figli meravigliosi ed è molto impegnata con varie attività filantropiche. E anche durante la crisi sanitaria che stiamo vivendo, Sofia non si è tirata indietro. Ha abbandonato per un attimo la tiara ed è scesa in campo. Ha partecipato a un corso di tre giorni, organizzato dalla Sophiahemmet University College di Stoccolma, durante il quale ha ricevuto tutte le indicazioni per aiutare il personale medico all'ospedale Sophiahemmet, stremato in questo momento difficile. (Foto Getty Images)

Durante questi tre giorni, la Duchessa di Värmland ha imparato come dare una mano ai medici e agli infermieri, come alleviare loro lo stress. Ovviamente si tratta di compiti non di carattere medico, come ad esempio "disinfettare le attrezzature, fare i turni in cucina e le pulizie". Subito dopo la formazione, Sofia di Svezia è scesa in corsia e ha messo in pratica le lezioni che ha seguito, senza entrare in contatto con i pazienti.

Un esempio per tutto il suo Paese, che si trova come noi ad affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti.