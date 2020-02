Royal Wedding : per Beatrice niente foto, ma sì alla tiara

Si avvicina la data del Royal Wedding della Principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi e filtra qualche notizia in più sul matrimonio.

La Regina Elisabetta punta molto su queste nozze, dopo la Megxit e i divorzi che stanno affliggendo la Famiglia Reale. Però... però ha posto dei veti sulla cerimonia.

La Principessa Beatrice avrà infatti il suo splendido ricevimento nei giardini di Buckingham Palace, in un lussuoso tendone bianco. Ma gli ospiti (non più di 150) non potranno accedere al Palazzo Reale. Accesso proibito anche al fotografo, che non potrà ritrarre la coppia di sposini nei giardini reali. Beatrice e marito dovranno farsi scattare le foto ufficiali altrove. Infine, tutti gli invitati dovranno servirsi di bagni portatili, costruiti in un’area riservata.

Beatrice può però consolarsi al pensiero di indossare la tiara. Ma.. quale? Già fervono le scommesse. C'è chi sostiene che Beatrice indosserà la York Tiara, che la Regina Elisabetta aveva regalato alla madre della Principessa, Sarah Ferguson, per le nozze con il Principe Andrea. La tiara è ancora in possesso della Ferguson (anche se i maligni sostengono che sia stata venduta per pagare i debiti).

Altri osservatori reali puntano sulla Strathmore Rose Tiara, indossata dalla Regina Madre per le nozze con re Giorgio VI e d'epoca vittoriana. Le fedi, come da tradizione, saranno in oro puro del Galles.

E i Sussex? Meghan non ci sarà. Ma forse il Principe Harry potrebbe fare una sorpresa alla cugina...

(Foto Getty Images)

.