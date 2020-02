Harry e Meghan: la Regina dice no al marchio "Sussex Royal"

Dopo le recenti dimissioni concordate con la famiglia reale, Meghan Markle e il Principe Harry non potranno più definirsi "Royal". Questo è il veto che la Regina Elisabetta ha imposto agli ex membri di corte: la coppia infatti non potrà più usare questo nome perché non fa più parte della famiglia.

Un serio problema per i Sussex visto che hanno speso migliaia di euro per lanciare il loro marchio, ma anche il loro nuovo sito internet corredato da profili social. Si pensa che Meghan e Harry volessero utilizzarlo a scopi commerciali. Niente magliette, libri o gadget quindi: "Sussex Royal" è di proprietà della Regina.

«È una situazione delicata», scrive il Daily Mail. «Mancano ancora i dettagli, i Sussex però hanno preso atto della decisione. Quasi tutti a Buckingham Palace sapevano che sarebbe finita così», aggiunge il tabloid. «Forse persino Harry e Meghan immaginavano un simile epilogo, nonostante le tante energie spese per quel marchio». Insomma i Sussex sognavano di essere ancora "reali" e allo stesso tempo di fare una vita slegata da obblighi di corte. Niente di più sbagliato. Queste due possibilità non sono compatibili.

Intanto il loro account Instagram ha superato i 10 milioni di fan, entrando nel Guinness World Record. Sussex Royal, aperto il 2 aprile 2019, è diventato il primo profilo Instagram della storia a raggiungere più velocemente un milione di follower in meno di sei ore. Insomma c'erano tutte le potenzialità per aprire molte attività legate al nome Royal. La stampa infatti pensava che Harry e Meghan volessero costruire una nuova organizzazione di beneficenza e chiamarla proprio "Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex". Per il momento questo obiettivo deve essere messo da parte.

(Foto Getty Images)