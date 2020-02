Meghan Markle attaccata dalla famiglia: è egoista e gelosa di Kate

È sempre stata dipinta come una donna indipendente, che sa il fatto suo e non vuole sottomettersi alle regole. Per questo motivo Meghan Markle è stata attaccata a più riprese, sia dalla famiglia reale che dai sudditi della Regina d'Inghilterra. Ora, che ha deciso di abbandonare la Royal Family e costruirsi una nuova vita in Canada con Harry e Archie, pensava di poter tirare un sospiro di sollievo. E invece, no. Meghan anche da oltre oceano fa parlare di sé.

Le critiche oggi arrivano direttamente dalla sua famiglia d'origine, e più precisamente dal fratellastro Thomas Jr e dalla sorellastra Samantha. In una recente intervista al Sun, Thomas ha rivelato: «Sono senza una casa e senza un lavoro, avrei potuto ritrovarmi sotto un ponte a chiedere soldi. E lei se ne sta lì, sul suo piedistallo reale, a guardare ciò che accade alla sua famiglia. È stato un vero incubo, lei avrebbe dovuto dedicare un po’ del suo lavoro umanitario anche a noi». Secondo lui, Meghan sarebbe un'egoista che pensa solo ai suoi affari. E poi ha aggiunto una cosa forte, che va al di là delle motivazioni degli screzi: «Venire continuamente associato a Meghan, per via del mio cognome, mi ha quasi distrutto».

Ma non finisce qui. Si aggiunge al coro anche la sorellastra: «Meghan ha annunciato le “dimissioni reali” alla vigilia del compleanno di Kate, non vorrei le abbia voluto rovinare la festa di proposito per gelosia». Egoista, quindi, e anche invidiosa della cognata. Samantha spesso critica la sorellastra, tra le due non scorre buon sangue. Verrebbe quasi da pensare che sia lei gelosa della Duchessa e del fatto che, in un modo o nell'altro, ora ricopre un ruolo importante nella società, e lei no.

La donna in passato l'ha definita «un’arrampicatrice sociale» e «un'ingrata». Ma anche «un tornado per i danni che sta causando nella royal family». Samantha non ha mai fatto mistero, inoltre, della sua ammirazione per Kate. Secondo lei, infatti, la Duchessa di Cambridge è «un'icona», nonché «fantastica regina consorte, bellissima e adorabile soprattutto come madre».