Ecco perché William e Kate non divorzieranno mai!

In casa Windsor si sgretola una nuova coppia. Peter Phillips, figlio della principessa Anna e nipote prediletto di Sua Maestà, e sua moglie Autumn Kelly annunciano il divorzio con un comunicato stampa ufficiale.

Insomma, dopo i divorzi del Principe Carlo, del principe Andrea, della Principessa Anna (per non parlare della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta), ecco un altro matrimonio che arriva al capolinea.

A resistere sembrano solo il Principe William e Kate (a dispetto delle voci di tradimento da parte di lui e quelle di ostilità da parte di lei). Ma la coppia si sta preparando per condividere il trono, dunque la posta in gioco è alta.

Alcune indiscrezioni danno per probabile perfino un divorzio tra il Principe Harry e Meghan nel giro di cinque anni (c'è chi già sta scommettendo).

Ma intanto cosa è successo a Peter Phillips e Autumn Kelly? La coppia sembrava affiatatissima e nulla faceva presagire questo epilogo. Si erano conosciuti nel 2003 a Montréal, dove entrambi lavoravano per il Gran Premio di Formula Uno, lui nella scuderia Williams e lei nel settore marketing. Avevano creduto nell'amore, superando le differenze di casta e i limiti imposti dai confini geografici. Autumn, canadese, per amore si era trasferita in Inghilterra nel 2003 e nel maggio 2008 si sono sposati.

Dal loro amore sono nate due figlie, Isla e Savannah. Sono sempre apparsi felici e molto affiatati in pubblico e su di loro non è mai circolato un pettegolezzo o una voce di crisi. Eppure le cose stanno così.

Le prime indiscrezioni rivelate dal Sun, dicevano che lei era già pronta a tornarsene in Canada. Ma fonti più vicine alla coppia hanno smentito questa versione, dichiarando invece che i due intendono mantenere un rapporto amichevole e che sarebbero intenzionati a vivere vicini per non turbare le figlie. Anzi, lei sarebbe intenzionata addirittura a non interrompere la collaborazione con Mike Tindall, marito di Zara (sua cognata).

Sebbene non si tratti di un divorzio "litigioso", la cosa ha comunque fatto arrabbiare la regina, messa a dura prova dall'ennesimo scandalo.

