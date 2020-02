Royal Wedding: tutte le novità sulle nozze della Principessa Beatrice

La data del Royal Wedding è stata fissata: venerdì 29 maggio. Adesso tutta l'attenzione si concentra sui dettagli delle nozze tra la Principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. Se prima infatti si pensava a una cerimonia low profile, dopo lo scandalo che aveva colpito il padre della sposa, il Principe Andrea, adesso la situazione sta mutando.

La Regina Elisabetta infatti pare voglia affidare a questo nuovo matrimonio il compito di ridare smalto e appeal alla Corona, dopo le ultime vicende, tra scandalo Epstein e Megxit.

Così, il Royal Wedding si svolgerà nella Cappella Reale di St. James Palace a Londra. Il ricevimento, offerto dalla Regina in persona, sarà allestito nei giardini di Buckingham Palace, onore prima toccato ai soli Kate Middleton e Principe William, nell’aprile 2011. Non ci sarà però la diretta televisiva (i maligni sussurrano perché non si vuol far vedere il Principe Andrea, che condurrà la sposa all'altare).

In molti si chiedono anche se Meghan e il Principe Harry parteciperanno al Royal Wedding. Harry è sempre stato molto legato alle cugine Beatrice ed Eugenie, anzi, si dice anche che avrebbe presentato Meghan prima a Eugenie e solo dopo a Kate Middleton.

In attesa di vedere se i Duchi del Sussex si presenteranno a Londra, per ora a tenere banco è la bellissima foto postata da Eugenie per festeggiare le nozze della sorella maggiore: nello scatto le due Principesse, a 3 e 5 anni, sono al matrimonio della loro tata Alison Wardley con la guardia del corpo dei Reali Ben Dady. (Foto Getty Images)