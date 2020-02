Meghan ed Harry di ritorno in Inghilterra!

Meghan Markle, Baby Archie e il Principe Harry tornano in Inghilterra. Si tratterebbe di un clamoroso dietro front dopo il "divorzio" dalla Corona? Ma no, per niente.

Nessun ripensamento da parte dei Duchi del Sussex. Solo, un impegno istituzionale al quale non possono sottrarsi. Secondo il Sunday Times, Meghan e il Principe Harry sono infatti attesi alla messa del 9 marzo a Westminster Abbey, per celebrare il Commonwealth Day. Inutile dire che tutti i fan britannici (e non solo) della coppia sono in fibrillazione all'idea di rivederli con il resto della Royal Family. Sempre secondo il Sunday Times, sarebbe stata proprio la Regina Elisabetta a chiedere ai Duchi del Sussex di unirsi a lei per la celebrazione. E non si può dir di no alla Regina...

Naturalmente, dopo aver svolto quest'ultimo impegno ufficiale, Meghan e Harry torneranno in quella che per ora è la loro nuova casa: il Canada.

(Foto Getty Images)