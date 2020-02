Royal Wedding: a maggio Beatrice di York sposa il suo fidanzato italiano.

Anche se non è stato ancora diffuso un comunicato stampa ufficiale da Buckingham Palace, la notizia in Gran Bretagna è stata già annunciata dai media. Il matrimonio tra la Principessa Beatrice di York (31 anni, figlia di Andrea e Sarah Ferguson), e il suo fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi (36 anni, figlio di aristocratici veneti) si terrà il prossimo 29 maggio.

La Regina Elisabetta II, dopo non pochi tentennamenti provocati dalle recenti vicissitudini della famiglia reale, avrebbe finalmente approvato la data del Royal Wedding, contrariamente alle indiscrezioni che già circolavano su un possibile posticipo a data da destinarsi (dovuto al coinvolgimento del padre di Beatrice, il Principe Andrea, nello scandalo Epstein).

Se per alcuni non era proprio il momento adatto per pensare ad un matrimonio, per altri un evento di questo tipo arrivava proprio al momento giusto per distogliere l'attenzione dagli scandali.

Secondo le prime indiscrezioni la cerimonia potrebbe essere celebrata alla Royal Military Chapel, a Londra, vicinissima a Backingham Palace, dove (eccezionalmente) dovrebbe essere organizzato il ricevimento di nozze. Una concessione di Sua Maestà per la sua adorata nipote.

(Credits photo: Getty)