Altro che Meghan: anche la Principessa Margaret aveva dato filo da torcere alla Corona!

La Principessa Margaret ha condotto una vita molto diversa da quella sempre decisamente morigerata di sua sorella, Elisabetta II. Fin da giovane è stata considerata "problematica" per i suoi desideri poco realizzabili, per il suo carattere imprevedibile e ribelle, per l'incapacità di osservare l'etichetta che il suo ruolo imponeva.

Le lavate di capo non le sono mai mancate, ma ora un biografia non autorizzata (e sicuramente poco gentile nei suoi confronti), scritta dall'autore satirico Craig Brown e intitolata "Ma'am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret", va ancora più a fondo, svelando anche i dettagli più scandalosi della sua vita lontano dalla corte londinese.

Il racconto di Brown parte dagli anni 70, quando il matrimonio della principessa con il fotografo Antony Armstrong-Jones (al quale era stato assegnato il titolo di Conte di Snowdon) era già in crisi e concluso poi ufficialmente nel 1978 con il divorzio ritenuto scandaloso.

Il libro racconta una Margaret totalmente dedita alla bella vita e al lusso, parla delle feste organizzate a Les Jolies Eaux, la sua casa sull'isola di Mustique (nei Caraibi), dei "rigidi" programmi di relax e divertimento che imponeva ai suoi ospiti, del trattamento poco gentile che riservava alle dame di compagnia e della frequentazione di uomini ben più giovani di lei, come Roddy Llewellyn e l'attore belloccio John Bindon.

Margaret nella fase più matura della sua vita si è ripresa una parte di ciò che le era stato negato da ragazza, ma per farlo, ha dovuto allontanarsi da Londra e dalla sua regale famiglia. Vi ricorda forse qualcuno?

(Credits photo: Getty)