E' la figlia di Carolina di Monaco la ragazza dell'anno. Ma non quella che pensate....

Ha tutto il fascino e la grazia della nonna Grace Kelly e della madre, la Principessa Carolina. Per questo i magazine fashion (Tatler in testa) hanno detto la loro: la ragazza più elegante dell'anno, la più ambita è proprio lei, la figlia di Carolina di Monaco.

Ma... questa volta non si tratta della bellissima Charlotte. La prescelta è la giovane Alexandra di Hannover, indicata come la fashion lady del futuro. Appena 20 anni, Alexandra è nata dal matrimonio tra la Principessa Carolina, 63 anni,e il Principe Ernest-August di Hannover, 65 anni.

Alexandra non si perde una sfialta di moda, da Chanel a Dior, con la cugina Beatrice Casiraghi e per Tatler è “the new ‘fashion’s new favourite royal’.

A differenza di Charlotte, Pierre e Andrea, Alexandra è figlia di un Principe e ha dunque il titolo di Principessa. E' un'appassionata pattinatrice ed è fidanzata con Ben-Sylvester Strautmann.

E Charlotte? Impegnata com'è, tra marito, figli e passioni filosofiche e letterarie, è probabilmente ben contenta di poter vivere con maggior privacy la sua intensa vita...

(Alexandra con Beatrice e Pierre Casiraghi -Foto Getty Images)