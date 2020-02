Corona del Regno Unito: che Re sarà il Principe Carlo?

Il Principe Carlo d’Inghilterra, pur vivendo ancora nell'ombra della Regina Elisabetta (93enne), sta mostrando al mondo di essere ormai pronto a prendere le redini della Famiglia Reale (quando la madre si ritirerà dalla vita pubblica o abdicherà, resta inteso).

Il primogenito di Sua Maestà (dismessi i panni dell'uomo debole, come era considerato un tempo) comincia ad apparire come un monarca di esperienza, in grado di salvare la Corona dagli scandali.

Ha dimostrato la sua forza di carattere in occasione dello scandalo Epstein che ha travolto suo fratello minore, Andrea, quando ha esortato la regina a sacrificare il figlio (prediletto) per il bene della monarchia. E ha mostrato determinazione e visione progressista, quando si è trovato a gestire (come monarca e come padre) il ciclone scatenato da Harry e Meghan con la decisione di divorziare dalla Famiglia Reale.

Negli ultimi tempi il Principe Carlo ha sostituito la madre in numerosissimi impegni ufficiali, molti dei quali all'estero. Ma ha anche lavorato per rimodernare la monarchia. L'idea di una riduzione del peso economico dei reali sui sudditi, limitazioni dei privilegi ai soli eredi diretti al trono, visione apertamente ambientalista: tutto questo fa di Carlo un futuro re moderno e innovativo. E pare che il peso di Camilla, in questa evoluzione, sia stato determinante. Questa trasformazione sembrava inevitabile, visti i tempi difficili che l'allontanamento di Harry e Meghan ha contribuito ad evidenziare.

Ma mentre Carlo è sempre più vicino al trono e William e Kate vengono investiti di nuove responsabilità, i Duchi del Sussex hanno iniziato la loro nuova vita in Canada (e in parte devono il consenso della regina proprio all'intervento di Carlo).

Stando ad alcune fonti, Meghan, ormai libera dall'etichetta di Corte, sarebbe molto interessata a tornare al mondo dello spettacolo e di Hollywood. Addirittura, secondo qualcuno, questo epilogo potrebbe essere stato nei suoi piani fin dal principio. Quel che è certo è che intanto è stata già scritturata dalla Disney e devolverà il compenso per la charity Elephants Without Borders. Quello che accadrà in futuro è tutto da scoprire.