Mentre Meghan è in difficoltà con suo padre, Kate è sempre più vicina alla Corona

Il burrascoso rapporto con il padre, Thomas Markle, continua a creare non poche preoccupazioni a Meghan ed Harry. L'uomo ha minacciato di rilasciare un'intervista al giorno fino a quando sua figlia non si deciderà a contattarlo. E ora che è stato chiamato come testimone principale nel processo avviato dai duchi del Sussex contro il Mail on Sunday per la pubblicazione di una lettera privata, la situazione si complica ulteriormente.

L'uomo, infatti, promette rivelazioni scottanti e sembra determinato ad andare avanti fino a quando non otterrà ciò che vuole, come ha già dimostrato nella recente intervista in cui ha pubblicato foto e video inediti tratti dall'album privato di famiglia. «Mia figlia mi ha detto che quando sarei stato vecchio si sarebbe occupata di me. Io sono vecchio, è tempo che si prenda cura di me», ha dichiarato senza mezzi termini.

E mentre Meghan, ormai lontana dalla vita di corte insieme al marito Harry e al figlio Archie, è impegnata a gestire questa guerra di famiglia, i duchi di Cambridge sono sempre più nelle grazie della regina che, dopo aver affidato a Kate lo scorso giugno il ruolo di Dama di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano, ora ha scelto William come Alto Commissario di Sua Maestà all’Assemblea generale della Chiesa Scozzese per il 2020.

Il ruolo prestigioso, sottratto al principe Andrea (dopo lo scandalo Epstein), consiste nel mantenere le relazioni tra Stato e Chiesa. E pur essendo prevalentemente formale, è un segnale importantissimo della fiducia che la Regina ripone in suo nipote e in sua moglie che, nonostante la presenza di Carlo (naturale successore al trono), sono evidentemente sempre più vicini al trono.

(Credits photo: Getty)