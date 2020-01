I gemellini di Monaco conquistano gli sguardi alla festa di santa Devota

Piccole celebrità crescono: i gemellini di Monaco Jacques e Gabriella sono ormai i beniamini del web e dei sudditi. Anche la loro ultima apparizione, alla festa di santa Devota, li ha visti infatti protagonisti.

Sorridenti, chiacchieroni e di ottimo umore, hanno davvero rubato la scena ai genitori (che di questo vanno però orgogliosi), il Principe Alberto e la Principessa Charlene.

Gli eventi ufficiali vedono spesso i Principini in scena: è infatti desiderio del Principe Alberto che i gemellini imparino da subito ad affrontare gli impegni istituzionali del Principato, la folla, i fotografi. Un esercizio per prepararli alla loro vita futura.

Le ultime immagini postate da mamma Charlene riguardano però un momento privato: i festeggiamenti per il suo compleanno, il 25 gennaio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) in data: 25 Gen 2020 alle ore 12:59 PST

A proposito di Jacques e Gabriella, la Principessa Charlene ha dichiarato al magazine Point de Vue che crescerli «è spesso estenuante, ma anche molto stimolante... Io come madre, scopro, imparo. Trovo meraviglioso seguire la loro evoluzione, il loro percorso... Condividono tra loro un indescrivibile legame di incredibile affetto e dolcezza reciproci... Parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po’ bruschi, un po’ difficili anche nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente».

Ultimamente, la Principessa Charlene ha anche confessato di aver avuto un anno difficile: «Ho il privilegio di fare un certo tipo di vita, è vero, ma spesso sono triste perché mi mancano la mia famiglia e miei amici in Sudafrica... Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente». Infatti la Principessa Charlene ha perso due cari amici d'infanzia e anche la salute del padre le ha dato preoccupazioni.

(Foto Getty Images)