Regina Elisabetta: quale sarà il futuro del Regno?

Dopo aver gestito con il consueto sangue freddo le crisi degli ultimi tempi, la più dolorosa delle quali è stata l'allontanamento dei duchi di Sussex dalla Corona, Elisabetta II si è dovuta fermare per motivi di salute.

Sua maestà (93 anni compiti) è stata infatti colpita da una lieve influenza che le ha impedito di partecipare alla consueta visita annuale al Sandringham Women’s Institute, poco lontano dalla dimora nel Norfolk presso la quale trascorre le vacanze invernali. Da Palazzo, comunque, garantiscono che non c'è da preoccuparsi. E questo rassicura non poco i sudditi. La Regina Elisabetta inoltre può vantare un'ascendenza assai longeva: la sua trisavola, la regina Vittoria, era vissuta 81 anni e la madre, Elizabeth Bowes-Lyon, è scompara a quasi 102 anni.

Circolano però alcune voci su una possibile rinuncia al trono da parte della Regina Elisabetta.

Ma chi prenderebbe davvero il suo posto se questo dovesse accadere? Anche se in molti ipotizzano (e alcuni sperano) che il trono passi direttamente al nipote William (che già viene preparato da tempo al ruolo di regnante), nel rispetto della tradizione e della "naturale successione" sarà Carlo a diventare re. A meno che il Principe di Galles non decida di abdicare in favore di suo figlio.

Il Principe Carlo aspetta da 70 anni di diventare sovrano: un vero record! Secondo i bookmaker Carlo abdicherebbe a favore di William, amato dal popolo. Inoltre, le indiscrezioni su un possibile divorzio da Camilla Parker Bowles (tornata in anticipo da un viaggio di Stato in Indonesia) stanno nuovamente affievolendo l'amore dei sudditi per Carlo.

Il Principe William intanto si reca spesso nella dimora del padre, Clarence House, con la Regina. Preparativi in corso?

In ogni caso al momento l'eventualità di una rinuncia al trono da parte di Elisabetta (al di là di tutte le falsità che circondano casa Windsor) è piuttosto remota, dal momento che la Regina è molto amata dai sudditi. Inoltre il ricordo delle conseguenze dell'abdicazione di suo zio Edoardo VIII è ancora troppo vivo in lei per permettere che la cosa accada nuovamente.

(Credits photo: Getty)