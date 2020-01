Megxit. Parla il Principe Harry: ecco la mia verità

Il Principe Harry parla per la prima volta in occasione di una cena privata, chiarendo i motivi della clamorosa “fuoriuscita” dai Windsor. Harry e Meghan vivranno perlopiù in Nord America fin dalla prossima primavera, senza svolgere ruoli ufficiali per la corona. Non saranno dunque più membri “lavorativi” della Royal Family.

«Il Regno Unito è la mia casa e un posto che amo, e questo non cambierà mai. La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c’era davvero altra opzione». Queste le parole del Duca del Sussex che lasciano intendere i motivi dietro la scelta di “abbandonare” i ruoli reali.

Il Duca ha poi avuto parole di stima e di ringraziamento per la nonna e regina, definendola affettuosamente “comandante in capo”. La stessa si è detta molto orgogliosa di Meghan. Un “divorzio” quindi, tutto sommato pacifico.

Stando all’accordo raggiunto il 18 gennaio a Buckingham Palace, Harry e Meghan non potranno più fregiarsi del titolo di “Her Royal Highness”, ossia “Sua Altezza Reale”. Dovranno restituire 2,4 milioni di sterline (fondi pubblici) utilizzati per ristrutturare Frogmore Cottage, che resta la loro dimora nel Regno Unito e di cui dovranno pagare l’affitto e le spese di gestione. Infine, non riceveranno più fondi da Elisabetta II. Harry ha inoltre rinunciato ai titoli militari, pur restando Principe, ma continuerà a ricevere le sovvenzioni provenienti dal padre Carlo.

«La nostra speranza era quella di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici. Purtroppo non è possibile. Continuerò a essere lo stesso uomo che tiene caro il suo paese e dedica la sua vita a sostenere le cause, le organizzazioni benefiche e le comunità militari che sono così importanti per me», ha commentato Harry. Nel futuro dei Sussex ora c’è sicuramente il Canada e forse Netflix. I due potrebbero seguire le orme degli Obama post Casa Bianca.

La Regina dal canto suo, non nutre nessun risentimento verso suo nipote e sua moglie. Nella nota ufficiale che accompagna le dimissioni, Elisabetta II ha avuto parole benevole nei confronti di Meghan. Ecco quali: «Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia. Riconosco le sfide che hanno affrontato a seguito di un intenso controllo negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente. Sono particolarmente orgogliosa di come Meghan sia diventata così rapidamente parte della famiglia».

Non solo Herry si distingue per una vita alternativa a quella “reale”. Alcuni suoi parenti, infatti, sono noti anche per le loro attività parallele. La Principessa Beatrice di York, per esempio, figlia maggiore del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è una Business Development Associate e lavora come vicepresidente della società finanziaria Afiniti, con sede a Washington. Il Principe Edoardo è stato un ex produttore televisivo, e ancora Peter Phillips, il nipote maggiore della Regina lavora come consulente sportivo ed è anch’egli un "royal working", ossia un membro della famiglia reale che però non riceve sovvenzioni dai contribuenti britannici.

(Foto Getty Images)