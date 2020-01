Meghan e Harry: ecco come sarà il loro futuro

La riunione di famiglia che nella giornata di ieri ha visto coinvolti la Regina Elisabetta II, il figlio Carlo e i nipoti William ed Harry (con Meghan Markle in collegamento telefonico dal Canada) è terminata dopo due ore di valutazioni e trattative.

Un comunicato ufficiale, pubblicato al termine dell'incontro, rivela che quello che si è svolto nella tenuta di Sandringham è stato un confronto molto costruttivo e, a quanto pare, Sua Maestà ha approvato la decisione di Harry e Meghan di dividere il loro tempo tra Regno Unito e Canada per un periodo di transizione.

BREAKING: statement from the Queen on #SandringhamSummit She mentions family 8 times. But it seems no detailed decision has been reached. Harry & Meghan are leaving as Royals but the Ts&Cs need to be decided & ratified. pic.twitter.com/Y7BEwfHiMY