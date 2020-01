Beatrice di York e gli altri matrimoni più attesi del 2020

Uno dei matrimoni più attesi di questo nuovo anno è sicuramente quello tra la Principessa Beatrice di York e il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi che sono pronti a giurarsi amore eterno, nonostante le ombre del recente scandalo-Epstein che ha coinvolto il papà Andrea.

Quello di Beatrice, però, non sarà l'unico matrimonio dell'anno per i Windsor. In programma per il 2020, infatti, c'è anche il matrimonio di James Middleton. Il fratello di Pippa e Kate Middleton, futura regina consorte, aveva annunciato proprio su Instagram il suo fidanzamento con l’analista finanziaria francese Alizee Thevenet.

Tra gli altri matrimoni vip attesi per il nuovo anno c'è quello dell’ex nuotatore Filippo Magnini con Giorgia Palmas, annunciato pochi giorni fa sotto l'albero di Natale.

Ancora in dubbio il matrimonio tra Katy Perry e Orlando Bloom, già rimandato lo scorso anno, per il quale non è stata ancora annunciata una nuova data. Mentre quasi certamente ci saranno i fiori d'arancio per Emma Stone e Dave McCary.

(Credits photo: Getty)