William e Kate. Nel video dei momenti più belli del 2019 ci sono anche Harry e Meghan

Con l'arrivo del nuovo anno è tempo di bilanci anche per il Principe William e Kate Middleton che, sulla loro pagina Instagram ufficiale Kensington Royal, hanno pubblicato uno splendido video con i momenti più belli del 2019.

La copertina della clip è una bellissima foto di famiglia scattata in occasione del Trooping The Colour dello scorso giugno. Nel video scorrono immagini e filmati di incontri istituzionali, viaggi, momenti in famiglia e tantissimi sorrisi.

Ma ciò che ha colpito maggiormente i follower è stata la presenza di Harry e Meghan, ritratti da soli al momento della presentazione ufficiale del piccolo Archie e al battesimo, insieme a tutta la famiglia. C'è anche una foto che ritrae Kate e Meghan una accanto all'altra a Wimbledon.

I follower hanno gradito moltissimo l'omaggio dei duchi di Cambridge ai duchi di Sussex. In un momento in cui i gossip ricamano sulle presunte tensioni tra le due coppie, questo gesto ha il valore di un apprezzatissimo segnale di pace.

(Credits photo: Getty)