Harry e Meghan. Ecco cosa hanno regalato al piccolo Archie per Natale

Il principe Harry e Meghan Markle hanno trascorso le vacanze di Natale con il piccolo Archie in Canada, dove sono stati raggiunti dalla mamma di Meghan, Doria Ragland.

Il Nord America è un luogo magico e molto simbolico per i duchi di Sussex che proprio in Canada hanno vissuto la prima parte della loro storia d'amore, quando ancora non era stata resa pubblica.

Harry e Meghan hanno deciso di festeggiare il Natale lontano dagli obiettivi dei paparazzi, per godersi un po' di relax e qui hanno scelto di scartare i loro regali. Ma cosa avrà ricevuto in dono il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor?

Secondo quanto riferito da una fonte ad US Magazine, il piccolo Archie quest'anno avrebbe ricevuto in dono per Natale da mamma e papà dei giochi intelligenti adatti al suo carattere estremamente aperto e socievole, caratteristiche che gli sono valse l'appellativo di "Social butterfly".

Archie, che ha appena 8 mesi, è molto vivace e ama stare in mezzo alla gente. Il piccolo, secondo l'insider, sta già provando a gattonare e a parlare, piange di rado ed è molto interessato a tutto ciò che lo circonda. Per questo Harry e Meghan hanno scelto per lui dei doni mirati, pensati per sviluppare il suo pensiero. Sotto l'albero, infatti, Archie ha trovato dei libri illustrati, delle costruzioni adatte alla sua età ed una vasca di palline colorate.

(Credits photo: Getty)