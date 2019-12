Principe Harry e Meghan Markle. A rischio il titolo di "duchi di Sussex"

Una nuova nube sembra addensarsi su Harry e Meghan, che adesso rischiano di perdere il loro titolo di duchi di Sussex. A metterlo in discussione, però, non è la famiglia reale e la cosa non ha niente a che fare con etichetta e protocollo, ma con una petizione popolare.

A riportare la notizia è stato il Daily Mail, che ha raccontato che sarebbe stato un cittadino di Brighton, nella contea di East Sussex, ad avviare questa petizione per impedire l’uso di questo titolo da parte del principe e dell’ex attrice americana.

Secondo i sostenitori della petizione "Brighton & Hove Council" (che ad oggi sono circa 4 mila residenti), Henry Windsor e Rachel Meghan Markle sono ritenuti "moralmente irrispettosi nei confronti della contea di East Sussex". In una nota si legge: «Come residenti di Brighton e Hove chiediamo al Consiglio di non fare più riferimento a tali individui con questi titoli che riteniamo essere del tutto non democratici», precisando inoltre che il Consiglio di Brighton non intende offrire a queste persone ospitalità o cortesie superiori a quelle solitamente riservate al normale pubblico. Anche se poi, di fatto, i due duchi sono stati accolti con grande affetto in occasione dell'ultima visita.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno ricevuto il titolo di "duchi di Sussex" dalla Regina Elisabetta II come dono di nozze (così come William e Kate hanno ricevuto quello di duchi di Cambridge in occasione del loro royal wedding). Chiaramente i cittadini non possono spogliare Harry e Meghan del loro titolo, ma possono ottenere che il titolo non venga più usato nei documenti ufficiali delle cittadine.

Al momento i duchi hanno preferito non replicare e stanno proseguendo il loro soggiorno negli Stati Uniti.

(Credits photo: Getty)