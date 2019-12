La Regina Elisabetta pubblica il video del suo primo discorso di Natale: e la nostalgia è totale!

La Regina Elisabetta ha toccato il cuore di tutti (non solo dei suoi sudditi) pubblicando su Instagram un video nostalgia. Si tratta del primo discorso natalizio della Sovrana trasmesso in televisione.

Nelle immagini, la Regina Elisabetta ha appena 31 anni e regna da 5. Sobria ed elegante nel suo abito nero, illuminata da una collana di perle, la Regina parla alla Nazione, che per la prima volta può vedere la sua Sovrana augurare un buon Natale dalla tv.

A volere la diretta era stato il Principe Filippo, che desiderava dare un'immagine della monarchia più al passo con i tempi.

La Regina Elisabetta si trova nella Long Library di Sandringham, nel Norfolk, e confessa ai sudditi: «Spero tanto che questo nuovo mezzo renderà il mio messaggio di Natale più personale e diretto. È inevitabile che io appaia come una figura piuttosto lontana a molti di voi, qualcuno il cui volto potrebbe essere familiare sui giornali ma che non tocca mai davvero le vostre vite. Ma ora, almeno per alcuni minuti, vi do il benvenuto nella pace della mia dimora».

Da allora, è diventata consuetudine trasmettere il discorso natalizio della Regina. Ma non più in diretta: i messaggi natalizi sono registrati a Buckingham Palace, nei primi giorni di dicembre.

(Foto Getty Images)