Regali Reali: ecco cosa desiderano per Natale Baby George e Baby Charlotte

I Principini George e Charlotte hanno scritto una letterina a Babbo Natale. Anche loro, come i bambini di tutto il mondo, sognano tantissimi regali sotto l'albero... e mamma Kate e papà William dovranno accontentarli. Ovviamente, i loro sogni sono in perfetto stile royal, ma non hanno grandi pretese. A parte una richiesta un po' bizzarra.

A raccontarci cosa vogliono ricevere i due bimbi quest'anno da Babbo Natale è stato il quotidiano The Sun. A quanto pare la principessina vorrebbe tanto un pony. Il magazine però aggiunge: «Sebbene abbia chiesto un pony, potrebbe dover aspettare fino all’anno prossimo perché William sostiene che sia ancora troppo piccola». Ma la piccola sogna in grande e vorrebbe al fianco un amico con cui giocare ed esercitarsi per fare equitazione. Anche la Regina Elisabetta II ama molto i cavalli, e la passione di Charlotte deriverebbe proprio da questo.

I desideri di Baby George, invece, sono più modesti. Vorrebbe trovare sotto l'albero una nuova racchetta da tennis e un biliardino. La prima passione Baby George l'ha ereditata da mamma Kate, mentre la seconda da papà William, che ama molto il calcio.

Ma non finisce qui. Come tutti i genitori del mondo, i duchi di Cambridge avrebbero in programma un dono inaspettato per i loro figli. Si tratterebbe di un bellissimo quanto utile set di pentoline, questo perché i bimbi «adorano pasticciare in cucina».

(Foto Getty Images)