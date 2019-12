La Regina Elisabetta ha deciso: Carlo salirà al trono ma senza Camilla. E intanto Kate l'aiuta con i leader NATO

Nelle ultime ore le notizie che coinvolgono la Regina Elisabetta sono molte. Passata la paura dei sudditi inglesi, e del mondo intero, circa l'infarto che l'avrebbe colpita, smentito prontamente dai portavoce di Buckingham Palace, ora è tempo per lei di pensare alla successione del trono.

Da qualche tempo si vocifera che potrebbe abdicare al compimento del 95esimo anno di età e di lasciare gli impegni ufficiali al "principe reggente", ovvero Carlo, suo primogenito. Dopo gli scandali di corte, che hanno coinvolto il fratello Andrea, l'erede al trono di Inghilterra ha cambiato atteggiamento. Da impacciato e un po' dandy, è diventato sempre più risoluto e determinato. Ha fatto capire a tutti, insomma, che è arrivato il momento per lui di sedere su quella sedia tanto agognata.

I requisiti ci sono tutti. Ed è così che la Regina ha deciso di ritirarsi e di lasciare la gestione degli impegni ufficiali all'amato figlio. A una condizione però: divorziare da Camilla. Staremo a vedere come va a finire.

Nel frattempo, la Regina è impegnata a ospitare i capi NATO a palazzo. Da Trump a Justin Trudeau e Angela Merkel, i più grandi del mondo si trovano a Londra per celebrare i 70 anni dell’alleanza. Ad aiutare Elisabetta II nei preparativi del ricevimento, ci ha pensato la nuora Kate Middleton, che ha fatto gli onori di casa in grande stile. E organizzando tutto da sola: il marito William, infatti, si trova in visita in Kuwait, e lei diventa sempre più protagonista a corte.

Kate è splendida, ha accolto gli ospiti in abito verde brillante. La sua eleganza è innata, e la mente vola subito a Lady D. Negli ultimi anni, la duchessa di Cambridge si è distinta per la sua sicurezza in pubblico e per il modo eccelso in cui sta gestendo tutti gli impegni reali, al fianco del principe, ma anche da sola. "Ha trovato come svolgere il suo ruolo nel migliore dei modi, come far sentire la sua voce", ha detto People.

