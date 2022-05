Harry e Meghan: l'anniversario di matrimonio

Il Principe Harry e Meghan Markle si erano sposati in gran pompa il 19 maggio 2018. Furono nozze storiche per la Famiglia Reale britannica, che accoglieva una persona di origini afroamericane al suo interno. Solo 18 mesi dopo, il trasferimento definitivo in America col figlioletto Archie.

Era poi venuta l’intervista-bomba a Oprah Winfrey in cui Meghan e Harry avevano messo a nudo la loro breve vita come regal sposi lavoratori: rivelando l’arrivo di un commento razzista da un membro dei Windsor e i pensieri suicidi della duchessa, con le richieste di aiuto rifiutate dalla monarchia.

Da allora i rapporti con la Famiglia Reale si sono fatti decisamente più freddi e sembra assai difficile soprattutto ricucire il rapporto tra Harry e il fratello William.

Dalle nozze reali sono nati i piccoli Archie e Lilibet Diana.

(Foto Getty Images)