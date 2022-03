Radio Monte Carlo, Buon Compleanno

Il 6 marzo 2022 è davvero una giornata speciale: Radio Monte Carlo festeggia infatti il suo compleanno. L'emittente italiana del Principato di Monaco è nata il 6 marzo 1966 e dunque oggi celebra i suoi 56 ruggenti, meravigliosi, indimenticabili anni.

Un vero traguardo per una radio che sa sempre come andare oltre il tempo, raccontare i cambiamenti e le mode e dimostrarsi attualissima più che mai.

Per festeggiare un momento così unico, così ricco di ricordi e commozione, il 6 marzo abbiamo deciso di regalarvi una programmazione davvero speciale: dalle 5.00 del mattino e fino alla mezzanotte trasmetteremo i più grandi successi nazionali ed internazionali, dal 1966 a oggi.

E non è tutto: durante questa magica giornata saranno in onda gli indimenticabili jingle storici e tanti, emozionanti contributi del nostro glorioso passato, tra promo storiche, esibizioni live nei nostri studi, registrazioni di programmi cult degli Anni 70 e 80. Potremo ascoltare così l’esibizione live di "Stronger Than Me" che Amy Winehouse fece nel programma di Nick the Nightfly; la bellissima intervista a George Michael di Patty Farchetto; la memorabile performance di Pino Daniele al Blue Note sulle note di "Quando"; l'incontro speciale con Mick Hucknall dei Simply Red.

Non mancheranno poi gli interventi più emozionanti della memorabile diretta dello scorso anno, quando ai microfoni si sono alternati oltre 40 conduttori di ieri e di oggi, come Luisella Berrino, Awanagana, Federico L’Olandese Volante, Barbara Marchand, Gianni De Berardinis, Ettore Andenna, Patty Farchetto, Mauro Pellegrino, Andrea Munari, Francesco Perilli, Fausto Terenzi, Manuela De Vito, Claudio Sottili, Paolo & Lester, Paolo Piva, Max Pagani, Antonio De Via, Riccardo Heinen, Tommy, Clive, Gabriella Giordano, Marco d'Amore, Daniela Palandri, Mario Conti, Marco Odino e molti altri!

Segnatevi l'appuntamento: 6 marzo, compleanno di Radio Monte Carlo. Noi siamo pronti a festeggiare. E voi?