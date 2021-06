Scaldate i motori, torna la 1000 Miglia, eccellenza italiana nel mondo!

Radio Monte Carlo rinnova la partnership con 1000 Miglia, la rievocazione della storica corsa disputata dal 1927 al 1957, che si svolgerà quest’anno dal 16 al 19 giugno.

IL PERCORSO

Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno - con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna - l’edizione 2021 presenterà una novità assoluta per la 1000 Miglia rievocativa: il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte percorsi della corsa originale di velocità. Da Brescia, gli equipaggi faranno rotta verso la costa Tirrenica per sostare a Viareggio, ripartendo il giorno successivo alla volta di Roma. La terza tappa, al via dalla Capitale, risalirà verso nord per concludersi oltre l’Appennino, nel capoluogo Emiliano. La quarta e ultima tappa, da Bologna condurrà fino al tradizionale arrivo a Brescia. Peculiarità che soddisferà numerosi appassionati è un tracciato inedito che porterà gli equipaggi ad affrontare per la prima volta sia il Passo della Cisa, nella prima tappa, che i Passi di Futa e Raticosa nella terza giornata di gara.

1000 Miglia è: unicità dei territori, tradizione sportiva, passione per la bellezza, impulso e energia.

È eccellenza italiana nel mondo perché non rappresenta solo la rievocazione storica della gara di velocità su lunga distanza nata nel 1927 ma l’evoluzione di un brand che è stato in grado di creare una vera e propria esperienza capace di vivere nel corso di tutto l’anno. Riconosciuta come la “Corsa più bella del mondo”, infatti, attira a sé significati culturali, valore artistico, sociale e anche passionale, coniugando l’attitudine al viaggio, all’esplorazione dei territori, al buon cibo, all’eleganza e al bel vivere.

LA NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Con la trentanovesima edizione della 1000 Miglia tornerà anche la 1000 Miglia Green che vedrà gareggiare un numero limitato di hyper car ad alimentazione alternativa.

Con partenza e arrivo da Brescia, l’edizione 2021 della 1000 Miglia Green ricalcherà il tracciato ufficiale della 39^ rievocazione storica della Freccia Rossa, fornendo ai partecipanti l’eccezionale opportunità di vivere l’esperienza e le emozioni della corsa più bella del mondo a fianco di auto storiche, attraversando i territori italiani più suggestivi e promuovendo il concetto di mobilità alternativa in un contesto unico al mondo.

La 1000 Miglia Green 2021 rappresenta quindi una sfida unica: percorrere l’intero tracciato della storica gara a bordo di vetture elettriche, mantenendo tempi coerenti alle diverse necessità di alimentazione, rispettando i punti di controllo orario previsti per concludere la tappa entro i tempi indicati e godere della passerella di arrivo e del palcoscenico della 1000 Miglia.

1000 Miglia Green si svolgerà in contemporanea alla competizione riservata alle vetture storiche per confermare ancora una volta la missione della Freccia Rossa: essere un punto di contatto vivo tra la celebrazione della tradizione e una finestra sul futuro dell’auto e della mobilità.

1000 MIGLIA - “Crossing The Future”

Unicità, tradizione, sguardo al futuro: portavoce e promotrice di innovazioni tecnologiche e di infrastrutture sin dalla prima edizione del 1927, la 1000 Miglia ha attraversato epoche di rivoluzione culturale che hanno caratterizzato la quasi centenaria storia della corsa della Freccia Rossa.

Fin dalla sua nascita, la 1000 Miglia ha promosso la cultura del miglioramento con la sua spinta costante verso il progresso tecnologico, portando anno dopo anno sulle strade italiane le più avanzate automobili del tempo, capaci di stimolare la passione di un pubblico entusiasta e infondere la fiducia verso un domani ricco di opportunità.

Oggi questa vocazione si declina nel voler essere un punto di contatto vivo tra la celebrazione della tradizione e un laboratorio sul futuro dell’auto e della mobilità con la 1000 Miglia Green, sintetizzato nel motto Crossing the Future.

Sito Ufficiale: 1000miglia.it