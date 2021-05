Jon Batiste ospite di Radio Monte Carlo

Il 6 maggio alle 23.00 ospite di Monte Carlo Nights è una vera, grande stella della musica internazionale. Si tratta di Jon Batiste, vincitore di Golden Globe e dell'Oscar. L'artista presenta il suo album "We Are", ricco di collaborazioni con alcune delle più stimate e creative personalità, tra cui Mavis Staples, Quincy Jones , Zadie Smith, PJ Morton, Trombone Shorty, di suo padre Michael Batiste e di suo nonno David Gauthier.

Molti di voi avranno ascoltato la musica di Jon Batiste nella colonna sonora del pluripremiato film Disney/Pixar"Soul", che gli ha fatto vincere il meritatissimo Oscar. L'album "We Are" parla di gioia, libertà, meditazione e sensualità e, nelle parole dell'artista, «è un messaggio di amore per l’umanità, di umile rispetto per il nostro passato e per il nostro futuro di speranza, cui noi siamo quelli in grado di salvarci. L’arte così ti rivela il messaggio: devi solo aspettare che lo Spirito ti dica ciò che vuole».

Jon Batiste è pianista, cantante, bandleader e personaggio televisivo. Ha studiato alle celebre Juilliard School of Music, dove ha fondato la band Stay Human portando la musica per le strade e nei vicoli ed è direttore musicale e bandleader del Late Show With Stephen Colbert. Ha collaborato con leggende come Wynton Marsalis e Prince.

Batiste ha anche interpretato sé stesso nella serie HBO Treme ed è apparso nel film "Red Hook Summer" di Spike Lee. Attualmente si sta dedicando alla composizione sinfonica (all’insegna dell’abbattimento delle barriere tra generi musicali) “American Symphony” e a un musical per Broadway sulla vita del celebre pittore Jean-Michel Basquiat.