Irresistibile Jennifer Lopez: canta un inno natalizio col celebre abito dei Grammy!

Jennifer Lopez è davvero inarrestabile. Dopo il successo del suo film "Le ragazze di Wall Street", la star si è esibita durante il celebre show televisivo statunitense Saturday Night Live, con delle performance memorabili.

La Lopez ha eseguito il classico natalizio "Santa Claus Is Coming to Town", indossando il celebre abito Versace sfoggiato ai Grammy del 2000 e da allora diventato leggendario. Fu a causa di quest'abito che nacque addirittura la funzionalità di ricerca Google Immagini. La richiesta della foto di J.Lo con quel vestito fu tanto clamorosa, da superare ogni altra richiesta su Google. E, per facilitare gli utenti, Google sviluppò la ricerca per immagini.

Va detto che, anche se da allora sono passati quasi 20 anni, Jennifer Lopez, splendida cinquantenne, indossa ancora a meraviglia quell'abito... (Foto Getty Images)