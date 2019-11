Kate Middleton: anche la Duchessa scambia abiti e accessori con la sorella, come tutte le ragazze del mondo

Cosa accade ai tantissimi abiti ed accessori che la duchessa di Cambridge ha indossato qualche volta e (sicuramente) non indosserà mai più? A quanto pare, invece di farli finire dimenticati sul fondo di un armadio a Kensington Palace, Kate Middleton preferisce riciclarli in famiglia, facendo felice sua sorella Pippa e, perché no, qualche volta anche sua madre Carole.

Sono diverse, infatti, le occasioni in cui Pippa Middleton è stata immortalata in giro per Londra con indosso i classici abiti floreali che tanto piacciono a Kate, o con i suoi tipici cappotti monocromatici. Per non parlare poi delle borse.

Solo per citare un esempio, qualche giorno fa la sorella minore di Kate ha partecipato all'evento di beneficenza "Para Snow Ball" indossando un abito favoloso di Anna Mason e una borsa marrone di Emmy London. E ai più attenti non è sfuggito che quella borsa era proprio la stessa utilizzata dalla duchessa di Cambridge in occasione della parata del giorno di San Patrizio nel 2015.

Diversi anni fa anche la mamma Carole aveva fatto scalpore, indossando in occasione del Royal Ascot un abito blu già indossato da Kate. E non si è trattato di certo dell'unico vestito arrivato dal guardaroba reale.

Insomma, l'apprezzata passione di Kate Middleton per il riciclo è cosa nota. Ma se intanto può anche far felici sua madre e sua sorella (che hanno la fortuna di avere la sua stessa taglia), il vantaggio è doppio.

