Capodanno al caldo. 7 mete a poche ore da casa

Trascorrere il Capodanno al caldo non significa necessariamente lunghi viaggi e destinazioni esotiche.

La zona mediterranea offre, a chi vuole andare contro la tradizione dell'ultimo dell'anno "sotto zero", mete da sogno che distano solo poche ore di volo.

Eccovi qualche suggerimento per accogliere il nuovo anno su spiagge assolate, ma non solo.

1. Sharm El Sheik

L'Egitto è un assaggio d'Africa sempre molto amato dagli italiani che in inverno offre molti vantaggi.

Innanzitutto i villaggi sulla costa egiziana sono meno cari, nella stagione invernale.

Prenotare un resort con pacchetto tutto compreso gioverà molto alle tasche degli amanti del mare e del risparmio.

Il centro di Naama Bay è costellato da numerosi locali notturni, nei quali non mancheranno festeggiamenti per l'ultima notte dell'anno.

Così come d'estate, anche in questo periodo è possibile fare escursioni nel deserto e raggiungere le piramidi magari in sella ad un cammello, per i più avventurosi.

2. Isole Canarie

Per chi cerca il caldo, ma vuole rimanere nei confini europei, le isole Canarie sono la meta ideale.

La temperatura è infatti molto vicina a quella africana, ma meno afosa perché mitigata dall'oceano.

Le sette isole spagnole offrono soluzioni per tutti i gusti, conservando la cultura e lo stile di vita europeo.

Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura sono sempre vivamente consigliate ai vacanzieri alla ricerca della movida senza sosta, mentre a La Palma e Lanzarote sono garantiti tranquillità e meravigliosi paesaggi.

Attenzione però! Alle Canarie, il periodo invernale è ancora alta stagione.

Approfittate dei pacchetti last minute che offrono spesso occasioni convenienti.

3. Sicilia

Per coloro che non vogliono lasciare l'Italia durante le festività, la Sicilia è un'ottima soluzione.

Le temperature non saranno quelle dell'Egitto, ma restano senza dubbio più gradevoli rispetto al resto della penisola, di certo ottimali per godersi il sole e la brezza marina e tuffarsi nel tradizionale bagno di mezzanotte a Mondello.

Questo periodo è inoltre il migliore per visitare l'antica Valle dei Templi greci di Agrigento. Una visita affascinante, che le temperature estive rendono spesso proibitiva.

4. Ibiza

L'isola più nota delle Baleari è la scelta ideale soprattutto per i più giovani, che vogliono brindare ballando al nuovo anno.

I party delle celebri discoteche dell'isola proseguono vino all'alba e sono imperdibili, senza dimenticare che gli spagnoli usano festeggiare questa notte speciale con una cena a base della tipica paella. Quale migliore occasione per unire il divertimento alla scoperta delle specialità locali.

Ibiza è inoltre una scelta molto economica.

5. Tunisia

E' la meta che non ti aspetti. I prezzi vantaggiosi e le splendide località balneari come Djerba fanno di quest'isola spesso non presa in considerazione, una meta per tutti i gusti.

Si tratta inoltre di un paese ricco di storia. Tra le escursioni più consigliate ci sono ad esempio le rovine dell'antica Cartagine.

6. Marocco

Per chi voglia trascorrere un capodanno al caldo senza piegarsi necessariamente al luogo comune di mare e spiaggia, il fascino del Marocco si nasconde soprattutto lontano dalle coste.

Le temperature più gradevoli permetteranno di scoprire affascinanti città come Marrakech o Casablanca.

Un paese alle porte del deserto, perfetto per trascorrere un capodanno alla scoperta delle culture che abitano un luogo apparentemente tanto inospitale.

7. Ischia

Un'altra meta italiana, che offre un caldo diverso ma ugualmente rilassante.

Il caldo artificiale di una fonte termale e le coccole di una SPA sono una ricetta ottimale per ricaricarsi ed affrontare al meglio l'inizio del nuovo anno.

Ora non vi resta che scegliere la soluzione che più vi si addice e correre a prenotare!