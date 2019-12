Il FAI non va in vacanza: le iniziative nei Beni nel periodo delle feste

Durante il periodo delle feste, il FAI propone tante occasioni per vivere le vacanze all’insegna dell’ arte e della cultura.

Tra questi appuntamento eccezionale in Sardegna dove le Saline Conti Vecchi, Bene del FAI a Cagliari, ospitano un'opera della grande artista sarda Maria Lai: un presepe realizzato con materiali poveri, che per l'artista diventa paradigma aperto da cui partire per dire semplici verità sull'esistenza umana e la sua sete di infinito. Il tema del presepe ha sempre affascinato Maria Lai: ne nascono manufatti poveri, piccole scenografie che sanno riprodurre “ il mondo intero” attraverso l’uso dei materiali quotidiani come legno, stoffa, cenere, pane e iuta, che danno vita a invenzioni inedite in grado di rinnovare un soggetto antico. Spesso racchiuso in una quinta di legno, il mondo ricreato nel presepe resta in bilico tra favola e storia, tra il fatto miracoloso, unico e irrepetibile, e l’accadere quotidiano che sempre si ripete: un bambino che nasce ma è il re del mondo.

Per gli appassionati d’arte proseguono inoltre le mostre della Fondazione a Villa Necchi a Milano con la personale di Mario Negri e a Villa Panza a Varese con le installazioni dell’artista americano Sean Scully. Per conoscere tutte le iniziative www.fondoambiente.it

