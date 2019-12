Luce e arte: magiche suggestioni a Villa e Collezione Panza a Varese

C’è ancora tempo per scoprire la straordinaria mostra di Sean Scully a Varese: fino al 6 gennaio 2020 a Villa e Collezione Panza il FAI – Fondo Ambiente Italiano propone "Long Light. Sean Scully a Villa e Collezione Panza", un’esposizione dedicata all’artista americano di origini irlandesi maestro della luce e del colore. A cura di Anna Bernardini, Direttore di Villa e Collezione Panza, gli spazi della dimora varesina ospitano un importante nucleo di opere che riconfermano l’artista tra i principali interpreti della scena pittorica contemporanea. La mostra riunisce 80 lavori realizzati da Sean Scully tra il 1970 e il 2019 – dipinti, carte, fotografie, sculture, installazioni e video – ordinati seguendo un percorso cronologico e tematico che focalizza alcuni momenti fondamentali della sua ricerca.

L’itinerario di visita si conclude nel parco, all’interno della serra, con un inedito site specific dal titolo Looking Outward che entrerà a far parte della collezione permanente: giocando con preziosissimi Landline di vetri, appositamente realizzati per l’occasione, Scully trasforma il giardino d’inverno in un raffinato e riflettente ambiente di luce e colore.

