I Presepi del FAI

I giorni più magici dell'anno sono alle porte e i Beni del FAI accolgono i visitatori non solo con originali mostre mercato, laboratori creativi per tutta la famiglia, ma anche con bellissimi presepi, dalla Lombardia alla Sicilia.

A Tremezzina (CO) i presepi assumono un’aura speciale poiché fondono la meraviglia del Natale con la bellezza di uno dei “borghi più belli d’Italia” in un itinerario di spiritualità, arte e natura che vede al centro Villa del Balbianello. In occasione della ricorrenza, il Bene del FAI apre le porte domenica 8 dicembre eccezionalmente in orario serale - dalle ore 20.30 alle 22.30 - per la Notte dei presepi, serata inaugurale dell’allestimento di presepi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe che rimarranno in esposizione fino all’Epifania.

Nell’elegante dimora, da cui si scorgono scorci incantati del Lario, i visitatori potranno ammirare l’arte presepiale napoletana nella loggia Segrè – tra gli altri, i lavori del maestro Giuseppe Ercolano – mentre la loggia Durini ospiterà presepi di carta dal mondo e dal territorio della Tremezzina. Alle ore 21.30 sono attesi un coro sotto le stelle, infine alle 22 saranno offerti a tutti i visitatori panettone e vin brulée.

Al Giardino della Kolymbethra, nel Parco della Valle dei Templi di Agrigento, torna dal 23 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 alle 14,30, il Presepe dei Contadini di Girgenti, allestito con i frutti degli agrumi secondo la tradizione locale e sulle note di antiche e festose novene natalizie intonate da un gruppo di musicisti. Uno speciale mercatino proporrà i dolci natalizi di Girgenti e sarà possibile gustare il miglior cibo di strada della Sicilia. Un’occasione per conoscere e vivere costumi e usanze del popolo siciliano.

Per saperne di più ascolta la puntata di domenica 8 dicembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Elena Castelli sui Presepi del FAI.