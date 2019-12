I regali di Natale nel segno del FAI

A dicembre i Beni del FAI si vestono a festa e nei negozi all'interno di questi luoghi straordinari i visitatori potranno scegliere tante idee regalo di qualità per il tuo Natale: non solo delizie alimentari a marchio FAI, come marmellate, olio e miele prodotti nei Beni della Fondazione ma anche artigianato locale, accessori, oggettistica e libri. Sono regali unici e speciali perché porteranno un messaggio di valore: il sostegno concreto al FAI e alla sua missione di salvaguardia delle bellezze italiane. Un regalo del FAI è un regalo al nostro Patrimonio, per sempre, per tutti.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 7 dicembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Roberta Proserpio sui regali di Natale nei Beni del FAI.