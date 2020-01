L'acqua si beve prima o dopo il caffè? La risposta della scienza

Spesso il caffè è servito al bar con un bicchiere d'acqua. Che scatena l'interrogativo: l'acqua si beve prima o dopo aver gustato il caffè?

Finalmente arriva una risposta scientifica. Per apprezzare al meglio il sapore del caffè, in tutta la sua rotondità, le papille gustative devono essere pulite. Ecco perché secondo gli studiosi è bene bere dell'acqua prima di godersi un buon caffè, e non dopo. E' un po' quel che accade con il vino: per assaporarlo al meglio, le papille gustative devono essere ben pulite.

L'Università di Trieste ha però condotto ultimamente uno studio secondo cui non è sbagliato bere un bicchiere d'acqua anche dopo aver bevuto il caffè: in questo modo gustiamo meglio gli alimenti che mangeremo dopo.

Dunque, come comportarci? Be', se il caffè non è seguito da altri alimenti, meglio bere l'acqua prima: come ricorda il direttore dell’Università di Trieste, Moreno Faina, «L’uso del bicchierino d’acqua prima dell’espresso è fondamentale per uno dei nostri sensori principe, la lingua. Per ottenere il massimo apprezzamento sensoriale occorre rimuovere il più possibile i residui che ostruiscono le papille gustative».

(Foto di Free-Photos da Pixabay)