I 10 cibi migliori per fabbisogno nutrizionale

Quando si parla di alimentazione, benessere e diete è difficile trovare idee che possano mettere d’accordo tutti. Ognuno ha le sue convinzioni e, soprattutto, ogni persona è differente dall’altra quindi un alimento indicato per qualcuno potrebbe essere sconsigliato per altri.

La BBC ha voluto fare chiarezza stilando la classifica dei 100 migliori cibi per valore nutrizionale, quelli che in altre parole soddisfano al meglio il nostro fabbisogno nutrizionale. Per creare questa classifica gli editori della BBC si sono basati su una ricerca della rivista scientifica Plos One, sui dati del dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti e sull’enciclopedia dei cibo e della salute.

Noi vi proponiamo la top 10:



1. Mandorle

La frutta secca è ottima dal punto di vista nutrizionale, in particolare le mandorle: sono ricche di acidi grassi monoinsaturi, indicate per contrastare malattia cardiovascolari e diabete.



2. Cirimoia

Si tratta di un frutto diffuso in particolare in Ecuador, Perù, Cile, Colombia e Bolivia. È ricco di zuccheri, vitamina A, C, B6 e potassio.

3. Pesce persico e scorfano

Nella top 3 ecco il pesce: quello persico e lo scorfano sono nutrienti grazie all’apporto di proteine e al basso contenuto di grassi saturi.

4. Pesce piatto

I pesci piatti come la sogliola, ad esempio, sono ottime fonti di vitamina B1 e soprattutto sono privi di mercurio.

5. Semi di chia

Anche i semi sono degli ottimi alimenti ricchi di nutrienti importanti per il nostro organismo. I semi di chia ad esempio contengono fibre, proteine, acido a-linoleico, acidi fenolici e numerose vitamine.

6. Semi di zucca

Quelli di zucca sono invece ricchi di ferro e manganese

7. Bietola

Poteva forse mancare la verdura in questa speciale classifica? La bietola è ricca di betalaina, una sostanza con proprietà antiossidanti.

8. Grasso di maiale

In questa speciale classifica entra, un po’ a sorpresa, anche il grasso di maiale, ritenuto fonte di minerali e vitamine, migliore se comparato con altri grassi, in particolare quello di manzo e agnello.

9. Barbabietola rossa

La barbabietola rossa è ricca di ferro e vitamine K e B.

10. Pesci della famiglia dei lutianidi

Si trovano anche nel Mediterraneo e presentano numerosi nutrienti.