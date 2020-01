Cattive abitudini. Al mattino è meglio non fare queste 5 cose

"Chi ben inizia è a metà dell'opera", si dice. Ecco perché al mattino è bene abbandonare alcune cattive abitudini che non fanno per niente bene all'organismo e non contribuiscono a rendere migliore la giornata che sta iniziando.

La mattina è un momento importante e le abitudini che si seguono appena svegli possono fare la differenza tra una buona giornata e una giornata assolutamente negativa.

Alcune delle più frequenti abitudini mattutine non solo non fanno bene, non permettono poi di affrontare la giornata al meglio.

Ecco quali sono quelle che sarebbe meglio evitare:

1. "Ancora 5 minuti!"

Il primo istinto al suono della sveglia è quello di crogiolarsi ancora un po' fra le lenzuola e, specialmente durante l'inverno, non uscire dal calore delle coperte. Questa abitudine non è per niente salutare, poiché si rischia di innescare un ciclo di sonno difficile da finire.

Una buona abitudine, invece, è quella di stabilire alla sera il tempo di cui si ha bisogno per riposare ed attenersi ad esso.

2. La posta

Un'altra pessima abitudine è controllare le mail appena svegli e per qualcuno si tratta un'abitudine molto difficile da mettere da parte.

Non prendersi i giusti tempi potrebbe però indisporre o caricare troppo presto di stress, senza che si siano ancora "ricaricate" le energie per affrontarlo. Il consiglio quindi, è di aspettare almeno un'ora prima di immergersi a pieno regime nel lavoro.

3. Uscire di casa a stomaco vuoto

La colazione è davvero il pasto più importante della giornata, perché attiva il metabolismo e ripristina i livelli di zucchero nel sangue.

Farne a meno può significare trovare difficoltà a concentrarsi e essere piuttosto irritabili.

Il consiglio è fare una colazione leggera, magari con cereali e frutta, che forniscono il giusto quantitativo di zuccheri per affrontare al meglio la giornata.

4. "È tardi, è tardi sai, io son già in mezzo ai guai"

Come citava il cartone animato "Alice nel paese delle meraviglie", essere in ritardo può portare molti guai.

Una ricerca ha dimostrato che i capi considerano le persone che arrivano in ritardo meno rigorose, è bene pertanto arrivare in ufficio sempre con un po' di anticipo.

Lo stesso studio ha inoltre sottolineato come, anche trattenersi molto più a lungo a lavoro, non sia ben visto dai capi.

5. Bere caffè mentre ci si finisce di preparare

Anche se il caffè è un'abitudine quasi irrinunciabile per molti italiani, ma sembra che bere il caffè mentre ci si prepara non sia una buona idea.

Fra le 8 e le 9 del mattino infatti, l'organismo produce alte dosi di cortisolo, che serve a regolare l'energia del corpo.

Bere caffè inibirebbe invece la produzione di cortisolo e non aiuterebbe quindi ad iniziare la giornata con la giusta energia.

Il consiglio è di bere il primo caffè intorno alle 9 e mezza.