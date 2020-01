Ecco perché fare "le ore piccole" ci fa ingrassare

Da un po' di tempo fate le ore piccole e vi sentite fuori forma? Le due cose non sono affatto indipendenti. Ebbene sì, fare le ore piccole fa ingrassare. E non solo. In occasione del 33° congresso della European Sleep Research Society, gli studiosi hanno messo in evidenza alcune conseguenze derivanti da un cattivo sonno, e ancor più dalla tendenza di fare le ore piccole, tipica dei giovani. L’evento, svoltosi nel centro di Bologna Congressi e organizzato dal professor Roberto Amici, fisiologo dell'Alma Mater, ha visto la partecipazione di ricercatori di tutto il mondo.

Al congresso è emerso che fare le ore piccole può causare un aumento di peso. Perché? Secondo gli esperti, avere un sonno disturbato, fare le ore piccole e in generale una cattiva qualità del sonno, può portare a instaurare abitudini alimentari cattive che inducono così all’aumento di peso.

Ma non è solo una questione di linea. Al congresso sono stati messi in luce altri aspetti importanti legati al sonno e inerenti la salute di ciascuno: dormire poco e male, infatti, influisce sulla pressione arteriosa, inibendone la riduzione naturale. Questo porterebbe alll’aumento del rischio di patologie cardiovascolari.

Insomma, se si è tra coloro i quali hanno una vita un po’ sregolata, abbiamo più di un motivo per riprendere in mano la situazione e iniziare a innescare un circolo virtuoso fatto di buone abitudini. La qualità e la quantità del sonno rappresentano un passo importante.

(Foto getty Images)