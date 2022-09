Lavorare 4 giorni a settimana: Londra dà il via alla sperimentazione

Dopo la pandemia sempre più aziende riconoscono che la nuova frontiera della competizione è la qualità della vita. Il lavoro a orario ridotto e incentrato sui risultati è il modo giusto per riuscire a competere nel mondo moderno. Parole dell' ad Joe O'Connor di 4 Day week global, fautore del progetto, al via a Londra, che prevede di lavorare meno a fronte dello stesso compenso.

Protagoniste 70 aziende di Londra, le più diverse, da quelle di fish and chips ai gruppi finanziari più noti. La platea è di circa 3.300 lavoratori. Si tratta per ora di un esperimento volontario. Consiste nel lavorare 4 giorni a settimana, uno in meno rispetto ai contratti più classici. L'inizio è stato fissato per il 13 giugno e si proseguirà per ben sei mesi.

A seguire la sperimentazione ci sono le università di Cambridge, Oxford e Boston. I team di ricerca, viene spiegato, monitoreranno costantemente i lavoratori e le lavoratrici, per verificare l'impatto dei nuovi ritmi sulla loro salute fisica e mentale, sulla loro qualità della vita e soddisfazione al lavoro, così come l'impatto ambientale e sulla parità di genere.

Saranno tenute sotto controllo anche le loro performance al lavoro, per verificare se e quali variazioni possano subire, rispetto alla tradizionale settimana lavorativa da cinque giorni. Un esperimento simile ebbe molto successo in Islanda, nel 2015. Da allora l'86% delle persone ha scelto la settimana corta. I risultati? Meno stress e maggiore produttività. Progetti simili verranno sviluppati entro il 2022 in Spagna e Scozia. In Italia? per ora non c'è nulla di ufficiale.

