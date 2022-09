Freddie Mercury, Lady D, Michael Jackson: ecco come sarebbero oggi

Lady D, Freddie Mercury, John Lennon, Michael Jackson, Amy Winehouse... Sono numerose le celebrità scomparse prematuramente. E i fan si chiedono spesso cosa sarebbe accaduto se non ci avessero lasciato anzitempo e come sarebbero i loro volti oggi.

Interrogativi che hanno portato l'artista turco Alper Yesiltas a dar vita al progetto "As if Nothing Happened" (Come se niente fosse successo).

Grazie all'intelligenza artificiale, l'artista ha creato immagini delle celebrità scomparse come sarebbero adesso se non ci avessero lasciato prima del tempo. "Mentre osservavo il rapido sviluppo della tecnologia legata all'Intelligenza Artificiale, mi sono fermato a pensare cosa avrei potuto farci io e cosa mi avrebbe reso felice fare", ha dichiarato Yesiltas a Consequence.net. "Sono giunto alla conclusione che ciò che più mi sarebbe piaciuto era rivedere davanti a me alcune persone di cui sentivo la mancanza. Da questa idea è nata 'As If Nothing Happened'.Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è arrivato a un punto in cui tutto ciò che si può immaginare può essere mostrato nella realtà".

Ecco i ritratti di Yesiltas:

Freddie Mercury

Freddie Mercury

Lady D

Lady D

Michael Jackson

Michael Jackson

John Lennon

John Lennon

Amy Winehouse

Amy Winehouse

E c'è anche un'incredibile Madonna, come se non si fosse mai sottoposta a interventi di chirurgia plastica.

E c'è anche un'incredibile Madonna, come se non si fosse mai sottoposta a interventi di chirurgia plastica.

(foto Getty Images)