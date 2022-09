Le meravigliose stelle cadenti di settembre

Lo abbiamo scritto più di una volta: il cielo è uno degli spettacoli più belli a cui possiamo assistere. Tutti conoscono lo sciame meteoritico attorno alla notte di San Lorenzo, ma la realtà è che ogni mese basta alzare il naso verso l’alto per ammirare qualche meraviglia. Anche in questi primi giorni di un settembre appena iniziato.

Andiamo con ordine: la Luna quasi piena si “congiungerà” con Saturno, ovvero saranno molto vicini, uno spettacolo visibile anche a occhio nudo, certo che con un telescopio il tutto diventa ancora più bello. Appuntamento l’8 di settembre a partire dalle 21 e 30 circa.

Tra il 7/8 e il 10 di questo mese ci saranno sciami meteoritici che potranno dar vita a numerose “stelle cadenti” (tra virgolette perché no, non sono stelle): le epsilon Perseidi (chiamate anche Aurigidi) e le Perseidi. Uno spettacolo che però sarà disturbato proprio dalla luminosità della Luna, che come abbiamo detto prima proprio in quei giorni raggiungerà il plenilunio. E poi ci sarà il solito problema dell’inquinamento luminoso, con il nostro paese che in Europa risulta essere tra i più interessati e colpiti da questo problema.

Sicuri che i lampioni, le luci degli uffici e le insegne dei negozi perennemente accesi tutte le notti siano davvero necessari?

(foto Getty Images)