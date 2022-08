Lavorare 4 giorni a settimana: un'idea di successo

E' davvero un successo: la settimana lavorativa di 4 giorni, introdotta in via sperimentale nel Regno Unito per 6 mesi, ha soddisfatto sia i lavoratori che le aziende stesse. E adesso in molti non vorrebbero più rinunciare a questa possibilità.

L'iniziativa ha interessato 3.300 lavoratori di 70 aziende. Gary Conroy, fondatore e Ceo dell'azienda 5 Squirrels, ha per esempio introdotto il "tempo di lavoro profondo" per evitare gli sprechi di tempo. Poiché risulta che ben il 58% della giornata lavorativa i passi a rispondere alle e-mail e partecipare alle riunioni, Conroy ha deciso che posta, messaggi e chiamate su Teams andavano ignorate per due ore ogni mattina e due ore ogni pomeriggio. Il personale ha così migliorato sensibilmente l'efficienza.

Se i datori di lavoro nono stati soddisfatti dalla produttività dei dipendenti, i lavoratori invece hanno enormemente apprezzato il maggior tempo libero a disposizione. Alla fine di novembre si deciderà se la sperimentazione possa andar avanti oppure no.

