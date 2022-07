Altro che Briatore: ecco la pizza cosparsa d'oro che costa quasi 100 euro

L'extra lusso passa anche da una pizza. E' quella che si può gustare al ristorante 'Da Robert' a Jesolo, sul litorale veneziano, per un suo ingrediente decisamente particolare: foglie e sfilacci d’oro, interamente commestibili, oltre a fior di latte, salsa di pomodoro e 200 grammi di burrata, preferita alla bufala, "perché", spiega il proprietario Robert Nedea, "dona più stile al piatto".

Pizza Burrata con oro puro di 24K

Vi aspettiamo ragazzi

@RistoranteDaRobert

Lido Di Jesolo/Italia. pic.twitter.com/jjUjhu45TX — RistoranteDaRobert (@RobertoNedea22) July 19, 2022

Per ordinarla bisogna chiedere della ‘Mimi La Regina d’Oro 24K‘ . Il prezzo è da par suo? 99 euro. L’idea di fare la pizza con l’oro è stata suggerita a Robert da una battuta del figlio Alessandro: "nei ristoranti di Dubai cospargono le bistecche con l’oro e le vendono a mille dollari. Dovremmo farlo anche noi sulle nostre pizze!". Un suggerimento che Robert ha preso molto sul serio e, a due mesi dalla prima infornata, i risultati si vedono.

A detta del proprietario, durante la settimana, ci sono almeno quattro clienti che la ordinano: "di solito sono turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare. Chi compra la pizza d’oro lo fa per impressionare gli avventori al tavolo con lui o le nostre cameriere, lasciando minimo, 25 euro di mancia e, naturalmente, ordina anche una bottiglia di champagne".

Per un piatto esclusivo, doveroso anche un accompagnamento musicale, secondo Robert: "la serviamo sulle note di ‘We Are the Champions’. Il cliente vive un momento di gloria", spiega, "l’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre, è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente". Le 'pepite' da sfilacciare sulla pizza dopo la cottura vengono acquistate su internet da una ditta specializzata in oro commestibile 100% alimentare, in genere usato nel campo della pasticceria, soprattutto in Francia, Spagna e nei paesi arabi.

"La preparazione non dura più di un minuto e mezzo", spiega Robert, da trent'anni a Jesolo. Proveniente da una famiglia di pasticcieri, ha applicato alla sua pizza gli impasti usati per il pane nei paesi di montagna dell’est Europa, abbinandoli allo stile napoletano. Il risultato è una pizza con il bordo alto, soffice e ad alta digeribilità. "A pizza finita, la ricopriamo con foglie e straccetti d’oro, sparsi come briciole. Il gusto è segreto. Solo chi la prova può scoprirlo".

Nessun paragone con la pizza di Briatore, e rivendica: "l’abbiamo inventata due mesi fa. Le proteste non mancano, sui social la trovano inutile. Si chiedono ‘mangio oro per capire cosa?’. E sentenzia: "la verità è che il lusso va pagato, così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro". Non è necessario prenotarla in anticipo, fa sapere il proprietario, "perché è fissa in menu, e pronta in qualsiasi momento, del resto", conclude, "abbiamo la nostra ‘banca’ in cucina".

