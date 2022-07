Magnifica e suggestiva. arriva la Superluna di luglio

Il mese di giugno ci ha regalato la Superluna della Fragola e una pioggia di stelle, ma anche il cielo di luglio non è da meno, promettendoci altri eventi spettacolari, meteo permettendo.

Il più atteso il 13 luglio quando una Superluna, la seconda dell'anno, illuminerà la calda notte del mese. E' la Luna Piena del Cervo, nome coniato dagli indigeni americani perché a luglio le nuove corna del mammifero escono dalla fronte. Nelle zone più basse si tagliava il fieno, mentre in quelle più alte iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono.

Il termine Superluna si è diffuso negli ultimi tempi per indicare un plenilunio al perigeo, cioè una Luna piena che si verifica nel momento di maggior vicinanza fra Luna e Terra. Il 13 luglio infatti il satellite apparirà fino a un 14% più grande, più vicino alla Terra e più luminoso fino a un 30% in più, anche se non è così facile apprezzare la differenza. E con un binocolo sarà possibile anche dare uno sguardo alla superficie lunare.

Da non perdere l'appuntamento con una nuova pioggia di stelle cadenti. Il primo è con lo sciame meteorico delle Delta Aquaridi, tra il 12 luglio e il 23 agosto, mentre il picco massimo sarà nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Subito dopo la Luna piena del 13; l'osservazione sarà un po' più difficile per il chiarore. A intrattenere durante le sere d’estate saranno anche quelle che vengono definite le congiunzioni, ovvero, gli avvicinamenti tra Pianeti che creano spettacoli davvero speciali. Il primo sarà con Saturno, tra il 16 e il 17 luglio. Il 20 luglio invece Giove, che sarà vicinissimo alla Luna.

L'uomo da sempre sa che la Luna ha una potente influenza sulla Terra, determina la bassa e l’alta marea. Si tiene conto delle sue fasi per molte attività: tagliare i capelli, annaffiare, imbottigliare, concimare, seminare, raccogliere le erbe medicinali e molto altro ancora.

Anche il nostro benessere ne risente. La Luna piena si crede che influenzi il sonno (si impiega più tempo per addormentarsi oppure si dorme male). Potrebbe causare cambi di umore repentini. Inoltre, è associata all’euforia e agli eccessi, ma anche alla soddisfazione e al successo. Con il plenilunio si dice che diventiamo "lunatici" perché l’energia della Luna è maggiore rispetto al solito.

(foto Getty Images)