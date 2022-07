Musica e cibo: ecco le abitudini degli italiani

Agli italiani, come a tantissimi altri popoli di ogni latitudine, piace la musica. Agli italiani però piace moltissimo anche cucinare e mangiare. Pratica che ha appassionati in ogni dove ma probabilmente nel nostro paese c'è una concentrazione di amanti del cooking come in pochissimi altri luoghi. D'altronde la cultura del cibo non la si inventa con uno schiocco di dita.

La piattaforma di ordinazione e consegna di cibo Uber Eats ha messo assieme queste due passioni e ha provato a quantificare quanti siano gli italiani che mentre fanno una cosa (cucinare e mangiare) fanno pure l'altra (ascoltare musica). L'indagine ha coinvolto quasi 1200 persone di ogni provenienza geografica del nostro paese e di ogni estrazione sociale: bene, un italiano su quattro dichiara di ascoltare musica in cucina e il 21% l'ascolta proprio durante i pasti.

Perché lo fa? Semplice: per il 61% ascoltare musica mentre si è seduti a tavola aumenta la soddisfazione legata a ciò che si sta mangiando.

Quali i generi preferiti? Vince la musica classica (23%), che supera di una misura il pop mentre il rock è preferito dal 17%, quindi jazz (14%), dance (10%) e metal (9%). Alla richiesta di sapere che tipo di genere musicale gli intervistati assocerebbero ai piatti più comuni emerge che con gli spaghetti si preferisce la musica classica, con la pizza margherita il genere pop, con il sushi la musica jazz, con il poke e hamburger per la musica dance mentre alla cucina etnica è associata la musica metal. Chissà perché.

