Per Il Segnalibro parliamo di famiglia e di eredità

Parliamo della nota famiglia Gucci e ce ne scrive Allegra Gucci, figlia del capostipite dell’impero Gucci Maurizio, ucciso il 27 marzo del 1995.

Allegra ha deciso di raccontare la vera storia della sua famiglia dopo il film di "House of Gucci", che non gli rende giustizia.

Il libro si intitola "Fine dei giochi" ed è pubblicato da Mondadori.

Allegra ha 14 anni quando suo padre viene ucciso, 16 quando invece la madre viene arrestata e condannata come mandante dell’omicidio.

Il suo memoir ripercorre le tappe di una storia senza pace. Allegra Gucci ha sempre pensato che la madre fosse innocente, l’ha sostenuta mentre era in carcere e ha studiato i processi per far emergere la sua innocenza. Patrizia Gucci diceva di essere “non innocente, ma nemmeno colpevole”: parole ambigue che facevano vacillare le sue certezze. Alla fine la confessione della madre la fa crollare, perché lei forse è la mandante. Oggi Allegra sta cercando un nuovo dialogo con la madre perché vuole costruire e non distruggere.

Il ricavato delle vendite del libro andrà a sostenere la Fondazione Francesca Rava.

