Margherita Hack: l'anniversario della scomparsa

Margherita Hack, astrofisica di fama mondiale, è stata la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste (dal 1964 al 1987). Membro dell' Accademia Nazionale dei Lincei, ha anche preso parte ai gruppi di lavoro della NASA e dell’ESA (Ente Spaziale Europeo).

La Hack è scomparsa il 29 giugno 2013. Milano le ha reso omaggio con una statua. L'iniziativa è stata ideata e promossa da fondazione Deloitte. La scultura è stata donata al Comune di Milano; la fondazione Deloitte si farà carico della manutenzione per gli anni a venire.

Milano quindi ricorderà la donna delle stelle, Margherita Hack, una delle scienziate più brillanti del XX secolo, prima donna direttrice di un osservatorio astronomico nel nostro Paese, pensatrice libera, in dialogo continuo con i più grandi pensatori della sua epoca, sempre in campo per la difesa dei diritti civili e degli animali.

(Foto Getty Images)