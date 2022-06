Oggi Il Segnalibro celebra Raffaella Carrà

Il 5 luglio del 2021 veniva a mancare una star italiana amata in tutto il mondo: Raffaella Carrà. Per ricordarla intervisteremo Paolo Armelli, autore del libro “L’arte di essere Raffaella Carrà”, pubblicato da Blackie edizioni, che la celebra come donna straordinaria attraverso dieci piccole regole, per imparare ad amarsi e stimarsi anche se gli altri non lo fanno.

Un libro che potremmo definire un viaggio nella vita della Carrà attraverso i suoi insegnamenti e con gli occhi di chi ha lavorato con lei e le ha voluto bene. Nel libro infatti ci sono interventi di Vanessa Incontrada, Alessandro Zan, Vladimir Luxuria, Michele Masneri, Daniela Collu, Rossella Migliaccio, Giovanni Benincasa, Laila Al Habash, Raquel Peláez, Marinetta Saglio Zaccaria, Thierno "Billo" Thiam. Un manuale che ci insegna a metterci in gioco e a non avere rimpianti come faceva la nostra Raffaella. Un manuale intriso della leggerezza e l’indipendenza della Carrà, che era contraria a ogni conformismo e a ogni rimpianto e il cui motto era: “Meglio provare e sbagliare che non fare".

L’autore del libro è Paolo Armelli, Cofondatore di QUiD Media, una piattaforma di informazione e cultura LGBTQ+, condirettore artistico del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura queer, e autore di libri, serie tv, spettacolo e costume. Chi meglio di lui poteva raccontarci Raffaella?

Vi aspettiamo domenica 26 giugno alle 12.00 per Il Segnalibro.